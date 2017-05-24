سفارة المملكة ببريطانيا تهيب المواطنين توخي الحذر بعد رفع حالة التأهب - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا بجميع المواطنين المتواجدين في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات نظرًا لرفع مستوى التأهب الأمني في المملكة المتحدة من حاد إلى حرج لأول مرة منذ عام 2007م.

ونصحت السفارة المواطنين بمتابعة الحالة الأمنية التي تصدرها الشرطة المحلية والجهات المختصة، وطالبت المواطنين بالاتصال بأرقام السفارة على الأرقام التالية في حالة حدوث طارئ – لا سمح الله -:

00442079173000

00447947253753

00447946779614