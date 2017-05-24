اليمن تثمن دور مركز «الملك سلمان» في مكافحة الكوليرا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

ثمّنت الحكومة اليمنية، تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة برية لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا في اليمن تحتوي على 550 طنًا من الأدوية ومستلزمات لتشخيص الوياء.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «إن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية ستحل جزءاً كبيراً من الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن.. واصفاً مركز الملك سلمان بمنارة العمل الاغاثي والإنساني».

وعبّر فتح عن شكره للمملكة على دعم اليمن بالمساعدات الطبية لمواجهة وباء الكوليرا، مشيراً إلى أن لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بصمات واضحة في كافة المحافظات اليمنية من خلال المساعدات التي يقدمها.

وأشار وزير الإدارة المحلية اليمني إلى أن الحكومة اليمنية تقدر عالياً كافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لصالح اليمن، في كافة المجالات مضيفاً أن الشعب اليمني لا يمكن أن ينسى هذه المبادرات الكريمة والجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة لليمن.

من جهتها، أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتورة اليمنية ابتهاج الكمال، بدور مركز الملك سلمان في تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا وتقديم الخدمات الاغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

وقالت الكمال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية اليوم ” إن المملكة العربية السعودية أصبحت نموذجاً للعمل الإغاثي والإنساني في الوطن العربي من خلال عطائها السخي ودعمها اللامحدود لكافة جهود الاغاثة، خصوصاً في اليمن.

وأكدت الكمال أن الخدمات التي تقدمها المملكة وصلت إلى عدد كبير من المحافظات اليمنية وشملت كافة القطاعات.