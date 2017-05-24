قطر تسحب سفرائها من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

أعلن وزير الخارجية القطري، سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات وطلب منهم مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة.

وقال وزير الخارجية القطري حسب تغريدات نشرتها كالة الأنباء القطرية قبل قليل أن هناك مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت.

وأضاف وزير الخارجية القطري، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيعقد مؤتمر صحفي بعد ساعتين لكشف المؤامرة ضد الشعب القطري -على حد وصفه-