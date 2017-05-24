ولي ولي العهد يعزي رئيسة وزراء بريطانيا في ضحايا التفجير الإرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيسة وزراء ببريطا إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر .

وقال ولي ولي العهد: «ببالغ الحزن علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، وإنني إذ أعرب لدولتكم عن الاستنكار الشديد لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأقدم التعازي والمواساة لدولتكم ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المتحدة الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ».