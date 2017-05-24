ولي العهد يعزي تيريزا ماي في ضحايا التفجير الإرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر .

وقال ولي العهد: «بلغني بألم شديد خبر حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، وما نتج عنه من ضحايا ومصابين، وإنني إذ أعبر لدولتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذا العمل الإجرامي المشين الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لدولتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق، متمنياً دوام الأمن والاستقرار لبلدكم ».