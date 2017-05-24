بالفيديو.. الحقيل: تشييد مليون وحدة سكنية للمواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس الثلاثاء، بدأ تشييد مليون وحدة سكنية للمواطنين، موضحا أنه سيتم العمل على تدريب الشباب للعمل في مجال العقارات والتشييد والمقاولات.

وقال الحقيل عقب توقيع مذكرة تعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتوفير برامج تدريبية مميزة بالمجالات العقارية والتشييد، إن هناك فرصة كبيرة للكفاءات الوطنية في مشروع تقنية البناء، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع خلق فرص عمل لأبناء هذا الوطن، برواتب جيدة ومشاركة حقيقية.