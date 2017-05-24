سيناتور أمريكي: سياسة واشنطن تجاه الأكراد سببت خلافات مع تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقر السيناتور ليندسي غراهام وقيادي بالمخابرات، بوقوع خلاف أمريكي تركي بسبب سياسية واشنطن تجاه تنظيم «ب ي د” الذراع السوري لمنظمة «بي كا كا» الإرهابية.

ووجه السيناتور ليندسي غراهام، أسئلة حول الموضوع إلى مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس، ومدير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكي فنسنت ستيوارت.

وأجاب كل من كوتس وستيوارت بـ «نعم» على نص سؤال غراهام «إن استراتيجيتنا بخصوص استعادة مدينة الرقة من داعش تستند إلى الأكراد من عناصر ب ي د، وهل هذا الأمر يتسبب بخلاف أمريكي مع تركيا؟.»