 الخارجية: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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الخارجية: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول الخليج

الخارجية: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول الخليج
عادل الحربي(صدى):

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد المصدر على دعم المملكة للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام، والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعته والمساس به.


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