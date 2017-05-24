خادم الحرمين يعزي رئيسة وزراء بريطانيا في ضحايا تفجير مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي بشدة، لنعرب لدولتكم ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المتحدة الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه .»