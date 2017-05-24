الشرطة البريطانية تعزز إجراءاتها الأمنية عقب هجوم مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

عززت الشرطة البريطانية، أمس الثلاثاء، إجراءاتها الأمنية في العاصمة لندن، عقب الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية، أمس، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت شرطة لندن، في بيان، إنه سيتم مراجعة جميع الإجراءات الأمنية في الأنشطة العامة، إلى جانب زيادة عدد أفراد الشرطة المسلحين في الفعاليات الرياضية المقرر إجراءها في المدينة.

وأضافت الشرطة أنه سيتم في هذا الإطار تعزيز الإجراءات الأمنية في ملعب «ويمبلي»، الذي يستضيف مباراة فريقي أرسنال وتشيلسي في إطار كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع، أن يتم إلغاء الحفلات، التي كان من المزمع أن تقدمها المغنية الأمريكية الشهيرة أريانا غراندي في لندن خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، كما ألغت بعض الأحزاب السياسية عقب هجوم أمس، حملاتها الدعائية للانتخابات العامة المزمع إجراءها في 8 يونيو المقبل.

وأكدت الشرطة البريطانية، صباح أمس، سقوط 22 قتيلا على الأقل، وإصابة أكثر من 59 بجروح بينهم 12 طفلًا، إثر انفجار وقع مساء الإثنين، في قاعة «مانشستر أرينا» للحفلات في مدينة مانشستر.