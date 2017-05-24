مصرع أسرة جراء حادث مروري مروع على طريق «طريف – القريات» - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

توفيت أسرة مكونة من 3 مواطنين، جراء حادث اصطدام مروع لمركبة بشاحنة من الخلف، مساء أمس الثلاثاء، على طريق «طريف – القريات».

وأوضح مساعد غالي العنزي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية، أنه باشر الحادث فرقتان اسعافيتان تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مركز إسعاف طريف، ومركز اسعاف الحماد، وأن البلاغ ورد من أمن الطرق لغرفة العمليات الساعة 5:26 م ، وكان وصول الإسعاف الساعة 5:53 م .

وأضاف أنه تم نقل الوفيات، وهم الأب والأم وطفل، إلى مستشفى طريف العام ، مهيبا بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة او الانشغال أثناء القيادة ، حيث تشهد المنطقة تقلبات جوية تتمثل في شبه انعدام في مدى الرؤية وفي أوقات متفاوتة .