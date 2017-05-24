دبلوماسي قطري يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة لأمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

دبلوماسي قطري يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة لأمير قطر
نفى مصدر دبلوماسي قطري، صحة التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام نقلا عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأوضح المصدر، أن موقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقه، ولا صحة لما تم نشره عبرها من تصريحات منسوبة لأمير قطر.
وتداولت وسائل الإعلام، تصريحات عن أمير قطر يدعو فيها مصر والإمارات والبحرين إلى مراجعة موقفهم المناهض للدوحة، إضافة إلى مواقف تجاه الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وحزب الله وحماس.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26881 ] نشر منذ 1 ساعة
ايحث عن ملالي قم المنجسه واذنابها المعفنه ,,,
… لعنهم الله كل ماحل لهم طاري ,, آمين …
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5628 ] نشر منذ 57 دقيقة
واضح الخبر انه مضروب من بدايته
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16389 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب وش فيهم قايمين علية هواش
رئيس تحرير جريدة عكاظ فجده
وكتاب وصحفيين مصريين
صياحهم واصل للشارع على قناة العربية🤔
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16389 ] نشر منذ 49 دقيقة
حطو قناة العربية الأن
تغطية حصرية لتصريحات أمير قطر
هواااااااش مهو بصاحي🤔
عبدالله[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 36 دقيقة
قناة الجزيرة ربع الشاشة بالأحمر تقول موقع الوكالة القطرية مخترق وبث عليه تصريحات منسوبة للشيخ تميم غير صحيحة وتدعوا وسائل الإعلام لتجاهله والعربية وسكاي نيوز الإماراتية هجوم على قطر غير طبيعي الله يكفينا شر الفتن
Fahood[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياعالم اصحو احذروا ..
هذي اختراقات وماقدروا ولله الحمد يفرقو بين خليجنا ويحاولون …
قطر اختنا الصغيره ومهما حصل احنا اخوان وشعب واحد .
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5628 ] نشر منذ 29 دقيقة
الجيش القطري يساند اخوانه على الحد وعاقل يصدق هذه التصاريح المضروبه لشق الصف الخليجي
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16389 ] نشر منذ 22 دقيقة
ماندري والله بس تصريحات تميم موجودة الأن علئ الصفحة الرئيسية الرسمية.لقناة قطر
شلون تنكرون🤔
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2445 ] نشر منذ 17 دقيقة
تميم اعقل من انه يقول هالكلام وش ماوصل الطيش به مايترك عزوته يمكن لو ابوه ايه لانه يمشي وراءسيده بَنَانَه وأشك ان هالكلام كلامها هي معروفه سيده بَنَانَه المسند الفتنه زرعتها بيت أمير قطر ماراح تقدر ع الخليج