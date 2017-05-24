دبلوماسي قطري يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة لأمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

نفى مصدر دبلوماسي قطري، صحة التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام نقلا عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأوضح المصدر، أن موقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقه، ولا صحة لما تم نشره عبرها من تصريحات منسوبة لأمير قطر.

وتداولت وسائل الإعلام، تصريحات عن أمير قطر يدعو فيها مصر والإمارات والبحرين إلى مراجعة موقفهم المناهض للدوحة، إضافة إلى مواقف تجاه الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وحزب الله وحماس.