الصين تبدي رغبتها في التحاور مع كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة لو جيي، إنه لا يوجد سبب لرفض إجراء حوار مع بيونغ يانغ، زعيم كوريا الشمالية، متجاهلا استمرارها في إطلاق صواريخ بالستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي رده على سؤال باحتمال فرض عقوبات جديدة، اعتبر أنها ” قضية نظرية ” ، لافتا إلى وجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن ” في شكل تام ” .

وتتفاوض الصين، الحليف الوحيد لبيونغ يانغ، والولايات المتحدة منذ أسابيع حول قرار جديد يشدد العقوبات على كوريا الشمالية.

وسبق أن أبدت واشنطن استعدادها للتحاور مع بيونغ يانغ شرط أن يتخلى نظامها الشيوعي عن برنامجيه النووي والبالستي.