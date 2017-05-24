 العثور على جثة مواطن معلقة داخل منزله في رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 59 دقيقة
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  • حوادث

العثور على جثة مواطن معلقة داخل منزله في رفحاء

العثور على جثة مواطن معلقة داخل منزله في رفحاء
خالد الضبيبي(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة رفحاء، عصر اليوم، على جثة شخص متوفى في حي الورود أبلغ عنه شقيقه، يشتبه أنه أقدم على الانتحار.
تلقت شرطة محافظة رفحاء، بلاغًا من أحد سكان حي الورود بمحافظة رفحاء، يفيد بعثوره على شقيقه معلقاً من عنقه في إحدى غرف المنزل، فجرى التوجه لمكان البلاغ، وتبين أنه مفارق الحياة فحرر رجال الأمن محضراً رسمياً بالحادثة.
ونقل جثمانه إلى ثلاجة الموتى بمستشفى رفحاء المركزي، تمهيداً لعرضه على الطبيب الشرعي وتحديد السبب الحقيقي وراء الوفاة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 26878 ] نشر منذ 53 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي لعظيم ,,

[ عدد التعليقات: 13368 ] نشر منذ 50 دقيقة

لاحول ولاقوة الا بالله

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