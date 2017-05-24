بالصور.. ضبط 10 آلاف سلعة منظفات منتهية الصلاحية في عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

شنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، حملة علي مستودع تخزين في عرعر، واسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف سلعة منظفات منتهية الصلاحية، وكهربائيات مخالفة للمواصفات.

وأوضحت الوزارة عبر الحساب الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، أنه تم إغلاق المستودع لعدم توفر الاشتراطات اللازمة ولتخزينه مواد منتهية الصلاحية واستدعاء صاحبه؛ لإكمال الإجراءات النظامية.