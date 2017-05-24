انفجار لغم يودي بحياة آمر محور «سوق الحوت» ببنغازي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

لقي آمر محور «سوق الحوت» والقاطع الأول ببنغازي الرائد منصور التيح ، مصرعه اليوم ، جراء انفجار لغم بطابعة كانت ملغمة .

وقال مسؤول مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة علي ثابت لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن عددًا من أعضاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بنغازي جاؤوا إلى المحور وطلبوا إخراج الطابعات بعد سيطرة قوات الجيش الليبي على المقر.

وأوضح الثابت أن «شهيد الواجب» رافق أعضاء المصلحة إلى الداخل وعندما سحب أول طابعة كانت ملغمه فانفجرت به وأودت بحياته على الفور، وأصيب معه الجنديان موسى الفاخري وحسام السعيطي .

يذكر أن قوات الجيش الليبي فقدت الأحد الماضي أمر تحريات القوات الخاصة وأمر قاطع الضريح الرائد فضل الحاسي في انفجار لغم أرضي أودى بحياته وبحياة رفيقه علي الورفلي.