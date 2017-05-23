وزير الثقافة الإيطالي: إطفاء الأضواء في مبنى الكولسيوم حدادا على ضحايا مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أكد وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانسشيني، إطفاء الأضواء في مبنى الكولوسيوم الأثري بروما في منتصف الليل حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي في مانشستر.

يذكر أن الشرطة البريطانية، كشفت عن هوية منفذ هجوم مانشستر والذي راح ضحيته 22 قتيلا، وإصابة 60 آخرين، ويدعى سلمان عبيدي 26 عاما، ليبي الجنسية.

وكان رجل قام بتفجير عبوة ناسفة خلال حفل المغنية الأمريكية أريانا جراندي في مدينة مانشستر البريطانية مساء أمس الإثنين، وأعلن داعش مسئوليته عن الحادث.