تفاصيل زيارة فريق الحملة الوطنية لمنطقة الجوف - صحيفة صدى الالكترونية

سهو الهشال(صدى):

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، في بيان رسمي، تفاصيل زيارة فريق عمل الحملة الوطنية، بقيادة مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، اليوم الثلاثاء، لمنطقة الجوف؛ لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضح البيان أن مدير شرطة منطقة الجوف، اللواء قحاط بن محمد قحاط، كان في انتظارهم بمطار الجوف، والوفد المرافق له، وتوجهوا بعد ذلك لمقر لجنة الفرز بإدارة توقيف الوافدين، وبعدها توجهوا لمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.

وأضاف البيان أن اللواء الغامدي التقى عددا من المشائخ وجمعا من أعيان ورجال فكر وثقافة وإعلام المنطقة؛ لشرح فكرة وهدف الحملة الوطنية الشاملة.

وتوجه فريق العمل لمديرية شرطة منطقة الجوف، والتقى اللواء الغامدي مع مدراء الإدارات الحكومية والأمنية بصالة الأمير نايف، وتم مناقشة جميع جوانب تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية -حفظه الله- دعا المخالفين أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتبارا من يوم الأربعاء 1 رجب 1438 هـ وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة.

وأوضح مستشار معالي مدير الأمن العام، أن الحملة تهدف لتعقب كل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرؤا إلى أنه سيكون في جميع المواقع التي تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة في الحملة من خلال الحملات التفتيشية، التي تقوم بها تلك الجهات بمساندة الجهات الأمنية بكافة القطاعات.