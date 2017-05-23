الخارجية الروسية: نرفض الاتهامات بدعم " طالبان " أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، رفض موسكو اتهامها بدعم حركة ” طالبان ” في أفغانستان، وأكدت أن رمي التهم جذافًا يهدف إلى التشهير بروسيا والتستر على من يدعم الإرهابيين لاسيما تنظيم ” داعش ” الإجرامي.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية – نقلته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية: ” رغم التأكيدات التي تلقيناها من السلطات الأفغانية أن الاتهامات الواهية بدعم موسكو لحركة «طالبان»، ستُقمع، لايزال بعض النواب الأفغان وقادة قوات الأمن الإقليمية يكررون تلك الافتراءات ” .