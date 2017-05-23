بالفيديو.. الشيخ علي الناصر يزور مصابي رجال الأمن في اعتداءات المسورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام الشيخ علي الناصر بزيارة رجال الأمن المصابين خلال الاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل ارهابيين في حي المسورة في محافظة القطيف،أثناء تأمينهم للمشروعات التنموية في المنطقة.

وعبر الناصر عن شكره لهم على تضحياتهم في سبيل توفير الأمن للمواطنين وحمايته،داعيا الله أن يحفظ على المملكة أمنها، ويديم لها رعاة استقرارها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الناصر أن المواطنين في المملكة ينعمون بنعم عظيمة تتمثل في الأمن والاستقرار الذي ينعمون به تحت رعاية الدولة وحمايتها