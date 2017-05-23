أمير تبوك يوجه بتشكل لجنة لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

وجه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من المختصين لكشف أسباب انقطاع الكهرباء عن أحياء مدينة تبوك.

ونتج عن انقطاع التيار اليوم تأجيل اختبارات طالبات في جامعة تبوك الفترة المسائية ليوم غد الأربعاء وذلك بعد انتظارهم لأكثر من 3 ساعات.

وقدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لانقطاع التيار عن عدد من المشتركين في مدينة تبوك بعد عصر اليوم، وأوضحت الشركة أنه تم استنفار فرق العمليات والصيانة والطوارئ بشكل فوري لإعادة الخدمة في أسرع وقت، وإصلاح الخلل الذي لحق بالشبكة الكهربائية بسبب عطل فني طارئ أدى إلى خروج محطة توليد تبوك.