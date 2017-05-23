بالفيديو.. حادث مروع لسائق فقد السيطرة علي سيارته بطريق سريع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حادث مروع لسائق فقد السيطرة علي سيارته بطريق سريع
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، وثقه أحد المواطنين يرصد وقوع حادث مروع بين سيارتين بأحد الطرق السريعة .
وأظهر الفيديو المتداول، قائد مركبة مستهتر يقوم بتغيير البنشر الخاص بسيارته وسط الطريق، وأثناء قيامه بذلك، تفاجأ بقدوم سيارة بسرعة زائدة نحوه.
حاول قائد السيارة الذي تفاجأ بوقوف المركبة أمامه تفادي الرجل الجالس فاصطدم بالسيارة بشدة، بعد أن فقد السيطرة على مركبته، دون أن يصيب الآخر.
يغير البنشر وسط الطريق 😨 pic.twitter.com/Wd43oGVHBf
— إبراهيم بخاري ™ (@i_bukhari) May 22, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 4495 ] نشر منذ 4 دقائق
الثور والله اللي جالس يغير البنشر وسط الطريق المفروض يمنع من القياده نهائي