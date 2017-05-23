بالفيديو.. حادث مروع لسائق فقد السيطرة علي سيارته بطريق سريع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، وثقه أحد المواطنين يرصد وقوع حادث مروع بين سيارتين بأحد الطرق السريعة .

وأظهر الفيديو المتداول، قائد مركبة مستهتر يقوم بتغيير البنشر الخاص بسيارته وسط الطريق، وأثناء قيامه بذلك، تفاجأ بقدوم سيارة بسرعة زائدة نحوه.

حاول قائد السيارة الذي تفاجأ بوقوف المركبة أمامه تفادي الرجل الجالس فاصطدم بالسيارة بشدة، بعد أن فقد السيطرة على مركبته، دون أن يصيب الآخر.