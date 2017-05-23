تعليم الرياض يحقق معايير التميز في تفعيل مدرسة عين الافتراضية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية قسم تقنيات التعليم معايير التميز من فئة (أ) في تفعيل مدرسة عين الافتراضية، على مستوى إدارات التعليم بمناطق المملكة .

ووجهت شركة تطوير للخدمات التعليمية الشكر للإدارة للمشاركة والتميز في هذه المبادرة المتميزة التي ظهرت من خلال التقارير و الإحصاءات المرفوعة .

الجدير ذكره أن تعليم الرياض درب 26 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي ومتوسطة وثانوية ) من خلال مشاركة 228 معلمة وتفاعل 228 طالبة.

كما نُفِذ 1021 درس غير متزامن 896 درس متزامن وأُنشئت 837 اختبار كما تم نشر 872 إثراءات .