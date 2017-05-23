تعليم الرياض يحقق معايير التميز في تفعيل مدرسة عين الافتراضية - صحيفة صدى الالكترونية

تعليم الرياض يحقق معايير التميز في تفعيل مدرسة عين الافتراضية
حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية قسم تقنيات التعليم معايير التميز من فئة (أ) في تفعيل مدرسة عين الافتراضية، على مستوى إدارات التعليم بمناطق المملكة .
ووجهت شركة تطوير للخدمات التعليمية الشكر للإدارة للمشاركة والتميز في هذه المبادرة المتميزة التي ظهرت من خلال التقارير و الإحصاءات المرفوعة .
الجدير ذكره أن تعليم الرياض درب 26 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي ومتوسطة وثانوية ) من خلال مشاركة 228 معلمة وتفاعل 228 طالبة.
كما نُفِذ 1021 درس غير متزامن 896 درس متزامن وأُنشئت 837 اختبار كما تم نشر 872 إثراءات .
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