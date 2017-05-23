بالفيديو.. ترامب يحرج نتنياهو أمام الصحفيين - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحرج خلالة رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو.

وأظهر مقطع الفيديو، أهمال ترامب مصافحة نتنياهو في ختام لقاء الاثنين أمام الصحفيين، ما أوقع الأخير في موقف محرج، وعاد ترمب بعد أن تم تنبيهه للسلام على نتنياهو، محدقا في الصحفيين الذين ملأوا الغرفة ضجيجا.

ورفع ترمب يديه معترضًا، ليطالبهم بالصمت والاستماع إليه، ليدلي بتعليق حول أسئلتهم المتكررة حول ذكر اسرائيل في مفاوضات بين أمريكا وروسيا: ” فقط لتعلموا، لم نذكر اسم إسرائيل ولو مرة واحدة أثناء حديثنا ” .