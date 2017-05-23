جزائية أبها تصدر أحكاما بالسجن لـ 11 متهما في قضية مظلة ثانوية الريش - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

قضت المحكمة الجزائية بأبها، اليوم، بأحكام بالسجن مدة تتراوح من 10 شهور إلى عامين بحق أحد عشر متهما في قضية مظلة ثانوية الريش التى راح ضحيتها طالبة وإصابة ٢٧ أخريات نهاية العام الماضي، والبراءة لمدير تعليم محايل عسير السابق.

وأمرت المحكمة بتوزيع دية الطالبة المتوفاة على جميع المتهمين والتى قدرت بمبلغ ١٥٠ ألف ريال.

وكان الحكم الأكبر لمهندس ومدير المشاريع سابقاً بتعليم محايل حيث حكم عليه بالسجن سنتين ( سنة تزوير محررات رسمية وسنة إهمال وتقصير ) بالإضافة إلى غرامة ٥ آلاف ريال.

كما حكم على مدير الأمن والسلامة بتعليم محايل بالسجن سنة ونصف السنة، ومن المقرر أن يستأنف الجميع الحكم خلال ٣٠ يوماً من استلامهم للحكم.