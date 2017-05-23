المشاركون في «مهرجان كان» يقفون دقيقة حداد علي ضحايا هجوم مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قام المشاركون في ” مهرجان كان ” السينمائي بالوقوف دقيقة حداد، اليوم الثلاثاء، على سلالم ” قصر المهرجانات ” ، تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي ضرب مساء أمس الإثنين، مدينة مانشستر البريطانية وخلف نحو 22 قتيلا و 60 جريحا.

كما أعلن تييرى فريمو المدير العام للمهرجان إلغاء عرض بالألعاب النارية كان مقررا مساء اليوم الثلاثاء للاحتفال بالنسخة السبعين من المهرجان المنعقدة حاليا.

وكانت إدارة المهرجان قد أصدرت بيانا في وقت سابق أدانت فيه الهجوم الإرهابي، وأكدت أن مثل هذه الحوادث لن توقف المسيرة الفنية ولا الإبداع والثقافة وسيظل الفن والسينما في خط المواجهة؛ ودعا البيان الحاضرين إلى الوقوف دقيقة حداد.

يشار إلى أن مهرجان كان السينمائي – الذي يقام في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري – يعقد وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.