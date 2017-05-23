المغامسي لأتباع داعش: أنشدكم اللّهَ والرحم لاتصدوا الناس عن دين الله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه إمام و خطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة صالح المغامسي رسالة لأتباع داعش الارهابي،في اعقاب التفجير الذي استهدف قاعة حفلات بمدينة مانشستر شمالي انجلترا، وأودى بحياة ٢٥ شخصًا.

و ناشد المغامسي اتباع التنظيم المتطرف بالكف عن دين الله،حتى لا يصدوا الناس عن الدين،متسائلاً كيف يصف الله نبيه برحمة للعالمين وتنسبون الى دينه هل الفعل المشين.

وكتب المغامسي على حساه الشخصي بموقع تويتر قائلاً:يا أتباع داعش أنشدكم اللّهَ والرحم لاتصدوا الناس عن دين الله. كفوا أيديكم. أيصفُ الله نبيه رحمةً للعالمين وتنسبون إلى دينه هذا الفعل المشين ؟.