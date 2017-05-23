تقارير ألمانية: بروسيا دورتموند يرغب في التعاقد مع ماكس كروز - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بوروسيا دورتموند يرغب في التعاقد مع ماكس كروز، مهاجم فيردر بريمن، لتعويض بيير أوباميانج، حال قرر الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وقال موقع ” سبورت 1 ” إن ” بوروسيا دورتموند مهتم على ما يبدو بالتعاقد مع ماكس كروز، صاحب الـ 29 عامًا ” .

وأضاف الموقع “كروز يمكن أن يعوض الرحيل المحتمل لأوباميانج، مهاجم بريمن يرغب في الانتقال إلى فريق كبير، في ظل إمكانية العمل مجددًا تحت قيادة لوسيان فافر المرشح بقوة لخلافة توماس توخيل”.

وتابع ” كروز سجل 9 أهداف في آخر 7 مباريات لعبها بالبوندسليجا، كما سجل 15 هدفًا وصنع 7 آخرين طوال الموسم ” .

واختتم الموقع ” شراء كروز الذي يحظى باهتمام من جانب بعض الأندية الصينية، قد يكلف خزينة دورتموند 15 مليون يورو ” .

وتوج أوباميانج، هدافًا للدوري الألماني برصيد 31 هدفًا متفوقًا على ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، بفارق هدف وحيد.