نادي يوناني يسعى لخطف نجم الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

فتح نادي نادي أولمبياكوس اليوناني باب المفاوضات لضم المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ” فيلاثلوس ” اليونانية إن أولمبياكوس وضع أدواردو، على رأس قائمة التعاقدات خلال الموسم المقبل، وخاصة أن اللاعب لديه الرغبة في اللعب بأوروبا مما سيجعل المفاوضات سهلة.

وأضافت الصحيفة أن البرتغالي ماركو دا سيلفا المدرب السابق لأولمبياكوس، أوصى بضرورة التعاقد مع إدواردو خلال الموسم المنصرم، ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح، مما دفع الإدارة اليونانية لفتح خط المفاوضات حالياً.