حرس الحدود بجازان يحبط تهريب كمية من الحشيش بواسطة قارب يمني - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن / ساهر بن محمد الحربي بأنه وفِي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة فقد رصدت أنظمة المراقبة الإلكترونية بمنطقة جازان بعد توفيق الله تعالى يوم الإثنين الموافق ٢٦ /٨/ ١٤٣٨هـ هدف بحري أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان وفور دخوله منطقة الحظر البحري تم إطلاق النار و القبض على الواسطه وإتضح أن على متنها (٢)شخصان يمنيِّا الجنسية.. وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه ،(١٥٤.٧٠٠) مائة وأربعة وخمسون كيلوجراما وسبعمائة جرام من مادة الحشيش المخدر و(١١٣٦٢١)مائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وواحد وعشرون قرص إمفيتامين (كبتاجون)

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات خرق خط الحدود او الدخول في مناطق الحظر بكل حزم وقوة والله ولي التوفيق.