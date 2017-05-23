 جالكا: رصد ميزانية 4 ملايين دولار للمحترفين - صحيفة صدى الالكترونية

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جالكا: رصد ميزانية 4 ملايين دولار للمحترفين

جالكا: رصد ميزانية 4 ملايين دولار للمحترفين
ماجد محمد(صدى):

قال الروماني كونستانتين جالكا، المدير الفني الجديد لفريق الفيحاء، إن تدريب فريق قبل انطلاق الموسم الجديد، يمنحه فرصة للتعرف على قدرات لاعبيه مبكراً، مشيرًا أن مهمته مع ” الفيحاء ” ستكون أسهل، مقارنة بمسيرته مع ناديه السابق التعاون.
وأشار مدرب الفيحاء، إلي أنه لم يطلب حتى الآن التعاقد مع أي لاعبين جدد، وأضاف قائلًا: ” أن الصفقات الجديدة ستتوقف على أمرين، احتياجات الفريق، وكذلك الميزانية المحددة من قبل مجلس الإدارة، واتفقنا مبدئياً على رصد مبلغاً يقدر بـ 4 ملايين دولار ” .
يذكر أن جالكا عمل مدرباً للتعاون، بداية من الجولة السادسة لدوري جميل للمحترفين الموسم المنصرم، خلفاً للهولندي داريو كالزيتش، قبل إقالته والتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز.


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