جالكا: رصد ميزانية 4 ملايين دولار للمحترفين - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال الروماني كونستانتين جالكا، المدير الفني الجديد لفريق الفيحاء، إن تدريب فريق قبل انطلاق الموسم الجديد، يمنحه فرصة للتعرف على قدرات لاعبيه مبكراً، مشيرًا أن مهمته مع ” الفيحاء ” ستكون أسهل، مقارنة بمسيرته مع ناديه السابق التعاون.

وأشار مدرب الفيحاء، إلي أنه لم يطلب حتى الآن التعاقد مع أي لاعبين جدد، وأضاف قائلًا: ” أن الصفقات الجديدة ستتوقف على أمرين، احتياجات الفريق، وكذلك الميزانية المحددة من قبل مجلس الإدارة، واتفقنا مبدئياً على رصد مبلغاً يقدر بـ 4 ملايين دولار ” .

يذكر أن جالكا عمل مدرباً للتعاون، بداية من الجولة السادسة لدوري جميل للمحترفين الموسم المنصرم، خلفاً للهولندي داريو كالزيتش، قبل إقالته والتعاقد مع البرتغالي جوزيه جوميز.