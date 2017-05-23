 المالية الإماراتية : تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ بنسبة 100% - صحيفة صدى الالكترونية

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المالية الإماراتية : تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ بنسبة 100%

المالية الإماراتية : تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ بنسبة 100%
ابوظبى(صدى):

أكدت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء ، أن الضريبة الانتقائية ستفرض على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.، مشيرة إلى أنها ستبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح بيان للوزارة، أنه ستفرض هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة.

وضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏.


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