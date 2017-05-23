مقتل 10 جنود أفغان و12 مسلحا في هجوم شنته حركة طالبان - صحيفة صدى الالكترونية

كابول(صدى):

لقى ما لا يقل عن 10 جنود من الجيش الوطنى الأفغانى مصرعهم في هجوم شنه مقاتلو طالبان فى إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيرى – في تصريح له نقلته وكالة أنباء ” خامة برس ” الأفغانية اليوم الثلاثاء – إن الهجوم بدأ حوالى الساعة 11:50 مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلى فى منطقة شاهوالى كوت.

وأضاف الجنرال وزيري أن متمردين من حركة طالبان هاجموا مخيم اشيكزاي سوزاني وبعض مراكز التفتيش الموجودة في المنطقة، مشيرا إلى أن 10 عشرة جنود أفغان على الأقل لقوا مصرعهم فى الهجوم وأصيب 9 آخرون.

وذكر الجنرال وزيري أن 12 من مسلحي طالبان قتلوا فى الهجوم، كما أصيب عدد منهم أيضا. وأضاف أن قوات الأمن الافغانية صادرت ايضا عدة اسلحة وذخائر.

تجدر الإشارة إلى أن الحالة الأمنية في قندهار قد تحسنت خلال السنوات الأخيرة، غير أن المتمردين قد زادوا من هجماتهم في عدة مقاطعات جنوبية، بما فيها هلمند، مما أدى إلى تدهور قندهار أمنيا.

وتستمر قوات الأمن الأفغانية في عمليات مكافحة الإرهاب لقمع اعمال التمرد التى تقوم بها الجماعات المسلحة التى تحاول توسيع التمرد كجزء من هجومها الربيعى.

وقد أعلنت جماعة طالبان بدء هجومها الربيعى الشهر الماضى وتعهدت بتنفيذ المزيد من الهجمات فى جميع انحاء البلاد.