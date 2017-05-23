الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن منفذ هجوم مدينة مانشستر ببريطانيا يدعى سلمان عبيد، وفق لوكالة أسوشيتدبرس.

من جانبها أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أن الاعتداء الانتحارى الذى أوقع 22 قتيلا على الأقل، من بينهم أطفال ليل الاثنين خلال حفل موسيقى فى مانشستر (شمال غرب بريطانيا) كان يهدف إلى التسبب بسقوط ” أكبر عدد من الضحايا ” .

وتابعت ماى أن المهاجم تصرف ” بدم بارد ” عندما استهدف اطفالا، مضيفة أن الشرطة تعتقد انها تعرف هويته لكنها لن تكشف عنها فى الوقت الحالى ما دام التحقيق مستمرا.

وخلف الهجوم 22 قتيلا وأصيب نأكثر من 50 بجروح جراء انفجار داخل قاعة للحفلات فى مانشستر بغرب إنجلترا وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الثلاثاء، وسارعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إلى إدانة ” الاعتداء الإرهابى المروع ” .

وقالت تيريزا ماى ” نعمل على كشف كلّ تفاصيل (الحادث) الذى تتعامل الشرطة معه على أنه اعتداء إرهابى مروّع ” ، مبدية تعاطفها مع عائلات الضحايا.

وكان قد تم القبض على شاب فى الثالثة والعشرين من عمره لصلته بهجوم مانشستر.