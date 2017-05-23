بالصور.. الدفاع المدني يغلق 9 مواقع مخالفة في عزيزية الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

‏شنت الإدارة العامة ‏للدفاع المدني بالرياض، حملة ‏للسلامة الوقائية على المنشآت في حي العزيزية، شملت المنشآت الصناعية والتجارية.

وأسفرت الحملة ‏عن إغلاق 9 مواقع منها مصنع لتكرير الزيوت، بالإضافة إلى إشعار ” 134 ” ‏موقعًا آخر، بسبب وجود مخالفات تنوعت بين: عدم وجود أو عدم كفاءة أنظمة الإطفاء والإنذار في هذه المنشأت، وأيضًا وجود سكن عمالة، كما تم العثور على تمديدات عشوائية كهربائية ‏تسبب خطورة على المتواجدين والممتلكات والمواقع المجاورة، أيضًا رصدت الحملة وجود استغلال ‏للارتدادات الجانبية لهذه المنشآت في التخزين، ووجود طاقة تخزينية هائلة داخل بعض المواقع.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بالجميع العمل على توفير وسائل السلامة وصيانتها للوقاية من الأخطار، مع التأكد من معرفة العاملين لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر؛ وذلك للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع.