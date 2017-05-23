فريق طبي ينجح في زراعة أذن من غضروف إنسان حي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تمكن فريق طبي من كلية الطب بجامعة غازي عنتاب بولاية غازي، من زراعة الأذن اليسرى للشاب أوميت جُل (22 عامًا)، التي بدت كأذن طبيعية، رغم ولادته بدون أذنين، حسب وكالة أنباء الأناضول (23 مايو 2017).

وكان الأطباء أخذوا، قبل عام ونصف العام، عينات من غضاريف والدة الشاب، وعملوا على صناعة صوان أذن منها وزرعه في موضع الأذن في الرأس.

واستغرق التحضير وزرع الأذن نحو عامين ونصف العام، حتى نما الغضروف تحت جلد المريض في قفصه الصدري لمدة من الزمن.

وشهد العالم من قبل عمليات لزرع الفك والكتف، من خلال استخلاصها من الغضاريف، ولكن زرع الأذن الحالي يعد الأول من نوعه في العالم.

ويعمل الفريق الطبي بعد نجاح العملية على حل مشكلة السمع لدى الشاب، فضلًا عن تحضيرات لإجراء عملية تجميلية للأذن اليمنى.