بالفيديو.. زوج يفاجئ زوجته بطريقة رومانسية بعد الاختبارات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في لفتة رومانسية، فاجئ زوج زوجته، بالورود أثناء خروجها من الاختبارات، لحظة استقبالها.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استقبال الزوج، زوجته أمام زملائها، وقام بنثر الورد على زوجته وتوصيلها لسيارته المزينة وفتح الباب لها، بطريقة رومانسية، لفت بها انتباه الطالبات لحظة خروجهم جميها من الاختبارات.