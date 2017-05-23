5 باصات سياحية لزيارة المزارات الحضارية في المدنية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تجوب 5 باصات سياحية أشهر المعالم السياحية في المدنية المنورة، ضمن برنامج معد لزيارة المواقع والمزارات الحضارية والتاريخية والسياحية والأثرية.

وتشتهر المنطقة ومحافظاتها بأنها غنية بالكنوز الأثرية والمتاحف المفتوحة وفي صدارتها جميعا المساجد ومواقع الغزوات والجبال والأودية العتيقة.

وتحتضن المدينة العلا تاريخا موغلا في القدم مازالت شواهده صامدة في مدائن صالح بالعلا ، وكذلك الحصون والسدود والبراكين في خيبر ، وموقعة بدر الشهيرة ، وتتناثر حروف التاريخ بعبقه في بقية المحافظات ، وتتاخم الرمال الشواطئ الجميلة في محافظة ينبع التي استعادت أخيرا جزءا من تاريخها ضمن تطوير المنطقة التاريخية.