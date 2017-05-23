فتح باب التسجيل في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية بدء التقديم والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لحملة الثانوية العامة.

وأوضحت اللجنة أن شروط القبول بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران:

-أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

-أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالأمن أو الشرف أو الأمانة.

-الا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

-الا يقل عمره عن ١٧ عاماً ولا يزيد على ٢٤ عاماً لخريجي الثانوية العامة.

-أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة،على أن يتم إرفاق ما يثبت ذلك عند تقديم الطلب.

-الايقل طول المتقدم عن ١٦٠ سم، وأن يكون غير متزوج ، وأن يجتاز الفحص الطبي واختبار القبول بالمعهد والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية والمفاضلة النهائية.

للتسجيل والاطلاع على الشروط وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية على الرابط : من هنــــا .