غدًا.. بدء فعاليات مؤتمر تقنية البناء الأول بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تنطلق غداً الأربعاء، فعاليات مؤتمر تقنية البناء الأول بالرياض برعاية وزير الاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، إضافة الى مجموعة من شركات التطوير والتمويل العقاري الدولية والمحلية والشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.

ويتيح مؤتمر تقنية البناء معرضاً مصاحباً لعرض الفرص والحلول الحديثة من الشركات المشاركة، وعرض تقنياتها عبر المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، وكذلك الانخراط في نقاشات مع الأطراف المهمة من المقاولين والمطورين السعوديين والدوليين ومسؤولي الوزارة.

كما تتيح الفعالية منصة للشركات المشاركة لاستكشاف الفرص في المملكة، حيث ستوجد أكثر من 20 شركة متخصصة في الإعمار والمقاولات وأعمال البناء والمكاتب الهندسية والاستشارية، إلى جانب إمكانية المشاركة في ورش العمل المتخصصة.

وتأتي المشاريع السكنية التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها في جميع مناطق المملكة في إطار دعم العرض وتمكين الطلب وتوفير المسكن الملائم للمواطنين المستحقين، بالشراكة مع القطاع الخاص، وباستخدام مفاهيم التخطيط الحضري الذكي لتفادي الازدحام داخل المدن، والاستهلاك المتزايد للموارد، وتشييد بنية تحتية زائدةعن الحاجة، الأمر الذي يعكس أهمية انعقاد المؤتمر لدوره الفاعل بالتعريف بماهيّة التقنيات الحديثة في بناء المساكن.