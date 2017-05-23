السياحة تدشن مبادرة السعودية وجهة المسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة المدينة المنورة أمس الأول، أولى الرحلات السياحية المعتمدة ضمن مبادرة (السعودية وجهة للمُسلمين)، بدعم من أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل الأنشطة والبرامج السياحية الخاصة بزوار الحرمين الشريفين ضمن برنامج (رحلات ما بعد العُمرة)، وذلك بالتعاون مع شركات الرحلات السياحية المعتمدة لدى الهيئة لتنظيم الرحلات السياحية الخاصة بالزوار إلى محافظات منطقة المدينة المنورة.

ويأتي اعتماد مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، برنامج المسارات السياحية لرحلات ما بعد العمرة بشكل رسمي عقب الانتهاء من جميع الإجراءات التي تتضمن تطوير النظام الإلكتروني الخاص بنقل مسؤولية مُشغّل العمرة إلى منظم الرحلات السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة وشركة سِجل وشركة علِم.

وكانت المدينة المنورة قد شهدت انطلاق برنامج (رحلات ما بعد العمرة) برعاية أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير فيصل بن سلمان، حيث سيّرت الهيئة بالتعاون مع شركائها الرحلة الأولى إلى محافظة ينبع، مروراً بمحافظة بدر بمشاركة 20 معتمرًا ماليزياً، فيما انطلقت الرحلة الثانية اليوم بمشاركة المعتمرين لزيارة المواقع السياحية بمحافظة العلا، في حين ستتوالى الرحلات السياحية المجدولة بالتتابع، في إطار تفعيل المسارات السياحية لرحلات ما بعد العمرة بمنطقة المدينة المنورة.

ويعد البرنامج أحد مسارات مبادرة «المملكة وجهة المسلمين» الذي تعمل الهيئة على تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجهات التي يشارك فيها المعتمرون بعد أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي بحسب البرامج والمسارات السياحية المعتمدة من قبل مجلس التنمية السياحية في المنطقة بهدف توفير تجربة سياحية مميزة تمكن الزائر من الاطلاع على ما تتميز به المملكة من مقومات سياحية مميزة وقيمّة ذات أبعاد اجتماعية، وثقافية، وبيئية، واقتصادية، تُحاكي قيمتها الإسلامية، وتروي أصالة تراثها العريق وتجسد ضيافتها التقليدية.

وتمت الرحلة السياحية بمشاركة معتمرين ماليزيين وتضمنت زيارة حي الصور التاريخي وكذلك تنفيذ جولات سياحية على شرم المحافظة الساحلية وسوق الليل الشعبي وشواطئ الهيئة الملكية ومتحف رضوى، كما تشمل الرحلة زيارة محافظة بدر، واستراحة خاصة لتناول وجبة الغداء، وأداء صلاة العصر في مسجد العريش ومن ثم سيستمع مستفيدو البرنامج السياحي إلى تفاصيل موقعة بدر من خلال المرشدين السياحيين المعتمدين لدى الهيئة، إضافة إلى تنفيذ عديد من الجولات التعريفية بالمحافظة، وستنتهي الرحلة السياحية بعودة المعتمرين إلى المدينة المنورة في نهاية اليوم.