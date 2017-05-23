دراسة حديثة:يبكي الاطفال ليلاً لمنع والديهم من إقامة علاقة حميمة - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة حديثة:يبكي الاطفال ليلاً لمنع والديهم من إقامة علاقة حميمة
كثيراً ما يستيقظ طفلك المولود حديثاً خلال الليل. وتعتقدين أنّ سبب هذا يعود غالباً إلى شعوره بالجوع أو الألم.
لكن دراسة حديثة ستغيّر رأيك. فقد فاجأ باحثون من جامعة هارفرد الأميركية المتابعين بالنتائج التي توصلوا إليها بشأن أحد أسباب بكاء الأطفال ليلاً.
وأظهرت تلك النتائج أن الأمهات يبدأن باستعادة خصوبتهن بعد الولادة بستة أشهر، ما يعني أنّه يمكنهن الإنجاب مجدداً.
ولفتت إلى أنّ هدف الأطفال من البكاء يكون في هذه الحالة حرمان والديهم من النوم وإجهادهم لمنعهم من إقامة العلاقة والإنجاب مرة أخرى.
كذلك أشارت صحيفة «ذي أندبندنت» البريطانية إلى أن الطفل الرضيع يستيقط كثيراً خلال الليل ليؤخر إنجاب الأم لأشقاء أصغر سناً، ما يعزز مكانته في العائلة.
🌸 ندى الورد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 14 دقيقة
بالله من جد 😳
يعني مثقف هالمولود ويعرف ان العلاقات تودي الى إنجاب الأطفال 😳😳
ودي اصدق بس مرررررره قويه ماتدش العئل بتاتاً البته 😂😂
حكآية نآي🌸[ عدد التعليقات: 13358 ] نشر منذ 11 دقيقة
انتم ودراساتكم الخرطي
alfahd42[ عدد التعليقات: 4444 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههه الله يقلعك يانوره وتقاريرك انشهد انها من جنبها
نادر[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 8 دقائق
ندووش ، هذه هي الحقيقه ، وذلك هو الواقع ، الطفل يغار على امه حتى من ابيه ، ، ويكره حركات التسحييب !
alfahd42[ عدد التعليقات: 4444 ] نشر منذ 5 دقائق
هههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12997 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ولفتت إلى أنّ هدف الأطفال من البكاء يكون في هذه الحالة حرمان والديهم من النوم وإجهادهم لمنعهم من إقامة العلاقة والإنجاب مرة أخرى !!!! بالله وش يدري الاطفال بالكلام ذا 😳