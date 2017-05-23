دراسة حديثة:يبكي الاطفال ليلاً لمنع والديهم من إقامة علاقة حميمة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كثيراً ما يستيقظ طفلك المولود حديثاً خلال الليل. وتعتقدين أنّ سبب هذا يعود غالباً إلى شعوره بالجوع أو الألم.

لكن دراسة حديثة ستغيّر رأيك. فقد فاجأ باحثون من جامعة هارفرد الأميركية المتابعين بالنتائج التي توصلوا إليها بشأن أحد أسباب بكاء الأطفال ليلاً.

وأظهرت تلك النتائج أن الأمهات يبدأن باستعادة خصوبتهن بعد الولادة بستة أشهر، ما يعني أنّه يمكنهن الإنجاب مجدداً.

ولفتت إلى أنّ هدف الأطفال من البكاء يكون في هذه الحالة حرمان والديهم من النوم وإجهادهم لمنعهم من إقامة العلاقة والإنجاب مرة أخرى.

كذلك أشارت صحيفة «ذي أندبندنت» البريطانية إلى أن الطفل الرضيع يستيقط كثيراً خلال الليل ليؤخر إنجاب الأم لأشقاء أصغر سناً، ما يعزز مكانته في العائلة.