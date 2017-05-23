«التجارة»: تغريم مؤسسة حلويات تورطت في المتاجرة بمنتجات غذائية منتهية الصلاحية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية في الرياض بفرض عقوبات على مؤسسة تجارية بمحافظة الزلفي تورطت في الغش التجاري عبر المتاجرة بمنتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتخرين مواد غذائية في مستودع مخالف للمواصفات القياسية بقصد المتاجرة بها.

وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المؤسسة المختصة ببيع الحلويات والمواد الغذائية ومخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، فقد أصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المؤسسة.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار مستودعاً بمحافظة الزلفي يخزن منتجات غذائية منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها، كما رصدت الفرق الرقابية وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية سريعة التلف تتأثر بدرجة الحرارة منها عصائر ومواد غذائية معلبة ووجبات أطفال وتمور ومياه ومشروبات غازية وحلويات.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” .