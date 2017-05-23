دواء سعودي لعلاج سرعة القذف لدى الرجال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تسجيل أول دواء سعودي لعلاج سرعة القذف لدى الرجال يدعى «لجام»، وسيتم تدواله في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

ودواء «لجام» مسجل لمصلحة الشركة السعودية للصناعات الدوائية «سبيماكو الدوائية»، وهو في قائمة الأدوية المسجلة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء لعلاج سرعة القذف لدى الرجال، إذ إن الهيئة تسجل الأدوية بعد تقويمها من حيث المأمونية، والفاعلية والجودة.

وتشترط وصفة طبية للحصول على «لجام» لاحتوائه المادة الفعالة المعروفة بـ«دابوكستين» Dapoxetine التي ربما يسبب استخدامها أعراضاً جانبية كالصداع والإسهال والأرق وجفاف الحلق.

ووفقاً للجمعية الدولية للصحة الجنسية، فإن سرعة القذف تمثل عبئاً نفسياً وعصبياً شديداً على الرجل، كما أنه يصيب المرأة بالإحباط وربما يؤدى بها إلى قلة الرغبة وإلى الهرب من الممارسة خوفاً من عدم الإشباع، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الشباب حديثّي الزواج يعانون من القذف الباكر، وربما تستمر هذه المشكلة لأعوام طويلة.

ويأتي تسجيل الدواء ليكشف النقاب عن حلول علاجية جديدة في السوق السعودية وللأسر السعودية في إعادة بناء الثقة وعلاج هذا الداء بعيداً عن الأدوية المضادة للاكتئاب، وكذلك البخاخات والمراهم الموضعية المخدرة، التي لها أثار جانبية ولا تقدم حلاً موضوعياً للمشكلة.