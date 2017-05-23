ترامب يتحدث عن أفق السلام بعد محادثاته مع عباس - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أفق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قائلا إنه يعتقد أن الجانبين ملتزمان بإبرام اتفاق تاريخي لكنه لم يقدم اقتراحات ملموسة في سبيل تحقيق هذا.

وبعد ساعة من المحادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة أدان ترامب الهجوم الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية وراح ضحيته 22 شخصا ووصف منفذيه بأنهم ” أشرار خاسرون ” .

وقال ترامب ” أنا ملتزم بمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأعتزم فعل كل ما بوسعي لمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف ” فيما تحل الشهر المقبل الذكرى الخمسون لاستيلاء إسرائيل على الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقبلية لهم.

وقال ترامب ” أكد لي الرئيس عباس أنه مستعد للعمل باتجاه هذا الهدف بنية طيبة وقطع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو نفس الوعد. أتطلع للعمل مع هذين الزعيمين باتجاه سلام دائم ” .

ورغم حديث ترامب كثيرا منذ توليه الرئاسة عن رغبته في تحقيق ما وصفه ” بالاتفاق النهائي ” فإنه لم يستعرض أي استراتيجية لإدارته في سبيل تحقيق ذلك. كما يواجه صعوبات في الداخل إذ يكابد لاحتواء فضيحة بعدما أقال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي قبل أسبوعين.

وعين ترامب صهره جاريد كوشنر مستشارا كبيرا للوساطة في سبيل التوصل لاتفاق فيما يتولى جيسون جرينبلات وهو محام سابق في مجموعة ترامب العقارية مسؤولية الاتصال بالمسؤولين والزعماء في المنطقة يوما بعد يوم بشأن التفاصيل الجوهرية لأي حل.

وانهارت آخر محادثات بين الجانبين وكانت بقيادة وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري في أبريل نيسان 2014 عقب نحو عام من مناقشات عديمة الجدوى إلى حد كبير.

وتحدث نتنياهو وعباس بإيجابية عن استعدادهما للتفاوض لكنهما يواجهان قيودا في الداخل تحد من قدرتهما على المناورة وإبرام اتفاق.