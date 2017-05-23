وفاة المنشد الكويتي علي البريكي وتشيع جثمانه من مسقط رأسه - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

في خبر محزن، فارق الفنان الكويتي علي البركي، الحياة، اليوم الثلاثاء، وتم الإعلان عن تشييع جثمانه غدًا الأربعاء في مقبرة الصليبخات في الكويت.

وكان يعاني المنشد الكويتي علي البريكي من أمراض كثيرة وخطيرة ايضا، و قد توفي داخل بلده الاساسي و مسقط رأسه الكويت، لذلك سيطرت حالة من الحزن والأسى علي جميع الشعب الكويتي عقب انتشار خبر وفاته.

بدأ الراحل حياته المهنية كمصور في قسم السينما، ثم انتقل بعد ذلك إلى مطبعة الحكومة، بعد ذلك عمل في إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ثم عين مشرفا على مسرح الدسمة وعلى مسرح كيفان إلى تاريخ تقاعده عن العمل، وانضم في عام 1961 إلى ” فرقة المسرح العربي ” ، بعد تحولها إلى فرقة أهلية، واختاره الفنان الراحل زكي طليمات ضمن مجموعة من الشباب للمشاركة في مسرحية ” صقر قريش ” .

وكان للراحل العديد من عديدا من المسلسلات التلفزيونية، بالإضافة إلى عدد كبير من المسرحيات.

علي البركي، الكويت، مقبرة الصليبخات