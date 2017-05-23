مجلس الأعمال السعودي المغربي يقدم فرص للتعاون المشترك - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

من أجل التعاون المشترك بين البلدين، قدم مجلس الأعمال السعودي المغربي الذي يزور المملكة حاليا، عرضا حول ابرز فرص التعاون والشراكة.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس منصور الشثري، على أهمية اللقاء الذي يجسد العلاقة الدبلوماسية والأخوية والتجارية التي تجمع البلدين.

وأشار الشتري، إلى أن التبادل التجاري السعودي المغربي ورغم عمق هذه العلاقة ظل يشهد تذبذبا من حيث حجم الاستثمار والعمل وذلك على مدى الأعوام من 2006م وحتى 2016م , وصل فيه لأعلى مستوى خلال العام 2011م بحجم 11616 مليون ريال , فيما وصل العام 2016م 2121 مليون ريال .

وحضر اللقاء بغرفة الرياض، سعيد حال نائب السفير المرغبي لدى المملكة عدد من المواضيع وفرص الاستثمار في البلدين والعوائق التي تحد من رفع الناتج التجاري بين البلدين.

وشمل اللقاء جملة من المواضيع الخاصة بمزايا الاستثمار في البلدين، تم فيها التركيز على جانب الاستثمار في عدة قطاعات منها القطاع العقاري والمقاولات والقطاع الزراعي القطاع المالي، وقدم أمين عام غرفة الرياض المكلف أحمد السويلم عرضا حول الخدمات التي تقدمها غرفة الرياض لرجال الأعمال السعوديين وللمستثمر الأجنبي .