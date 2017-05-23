ترامب يطلق وصفا جديدا على الإرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تعبير جديد له، الإرهابيين، بـ ” الفاشلين ” ، بعد الهجوم الدامي في مدينة مانشستر شمالي إنجلترا، الذي أدى بحياة 22 شخصا اليوم الثلاثاء.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، لن أطلق عليهم (الإرهابيون) صفة الوحوش لأنهم يحبون هذا التعبير ويعبرونه رائعا، إنهم فاشلون، وسيكون لدينا المزيد منهم، تذكروا ذلك فقط.

ووجه تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم الذي استهدف قاعة “ مانشستر أرينا ” للحفلات في مانشستر، مؤكداً دعمه لبريطانيا في مواجهة الإرهاب، مضيفا: يجب أن نطرد من مجتمعاتنا الإرهابيين والمتطرفين والذين يقدمون لهم المساعدة، ويجب القضاء على هذه الأيديولوجية الشريرة.