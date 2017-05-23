فرنسية تكشف تفاصيل تعاقد كارتيرون مع ناد أمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

سلطت الصحف الفرنسية الضوء، على تعاقد مواطنها باتريك كارتيرون، مع نادي إف سي فينيكس ريسينج، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الأمريكي.

وأعلن كارتيرون، الإثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر “، رحيله إلى تدريب فريق فينيكس، عقب نهاية موسمه مع نادي النصر.

وبحسب ما نشرته صحيفة ” فووت ” الفرنسية، فإن كارتيرون يتواجد في ولاية أريزونا منذ أسبوع، بعدما أنهى كافة ارتباطاته بالنصر، وخوض آخر مباراة بالموسم المنصرم.

وأوضحت أن كارتيرون سيعمل رفقة الإيفواري الشهير ديديه دروجبا، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، والذي انضم إلى فينيكس منتصف إبريل الماضي.

ووقع المدرب الفرنسي على عقد لموسم ونصف مع فريقه الجديد، ويخوض أول مباراة أمام أوكلاهوما سيتي في السادس من يونيه المقبل، بحسب الصحيفة.

يذكر أن كارتيرون، 46 عاماً، عمل من قبل مدرباً لمنتخب مالي وفرق مازيمبي الكونغولي ووادي دجلة المصري، وأخيراً نادي النصر.