بالصور..اكسسوارات خاصة بالصقور لبنتلي بنتايجا من مولينير - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قدمت مولينير ، فرع الأداء العالي لبنتلي باقة اكسسوارات مصنعة يدوياً لعشاق الصقور الذين يملكون سيارات بنتلي بنتايجا. وتتميز نسخة بنتايجا Falconry من مولينير بتطعيمات قماشية خاصة تعمل كمحطة لهبوط الصقور عليها وحقيبة محسنة وكلاهما علي طاولة متحركة تسمح بسهولة الوصول في حقيبة السيارة الخلفية.

وتوجد تطعيمات سوداء بيانو خشبية في السيارة مع اكسسوارات أخري عديدة تشمل تجهيزات مثل GPS لتعقب الطيور وقفص للطيور وغيرها من التجهيزات . وقد استخدمت 430 قطعة من الخشب الفردي في اضافة التطعيمات للسيارة واستغرق العمل عليها 9 أيام وتمت بصورة يدوية.

وقال جيوف داودينج ، المسئول التنفيذي لمولينير أن السيارة بنتايجا Falconry تستعرض امكانيات بنتلي في العمل اليدوي والتي تشمل توفير حلول مفصلة وأنيقة وكيفية تنفيذها بطريقة رائعة لتكمل أية موهبة أو أسلوب حياة. وتعتبر رياضة الصيد بالصقور رياضة ملكية في الشرق الأوسط والباقة الجديدة تتميز بالعملية والفخامة .